Tag der Deutschen Einheit Steht das Meckenheimer Einheitsdenkmal am richtigen Ort?

„Der Tag der Deutschen Einheit ist in jedem Jahr ein Anlass, aus dem wir mit Freude und Dankbarkeit auf die Überwindung der Teilung unseres Landes blicken. Wir erinnern uns an den emotionalen Fall der Mauer im November 1989 und die Wiederherstellung der Einheit der Bundesrepublik Deutschland im Oktober 1990.“ Diese Sätze sind auf der Webseite der Stadt Meckenheim zu lesen. Sie weisen auf die Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit hin, die an diesem Dienstag im Ratssaal begangen wird. Tatsächlich wird in Meckenheim aber nicht nur jedes Jahr am 3. Oktober an die Wiedervereinigung erinnert, sondern täglich – durch den Gedenkstein für die Deutsche Einheit.