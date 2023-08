Foto-Fahndung in Meckenheim Trickdieb bittet 88-Jährigen um Wechselgeld und nimmt Hunderte Euro

Ein bislang unbekannter Mann soll am 25. Mai 2023 einen 88-Jährigen auf der Hauptstraße in Meckenheim bestohlen haben. Das teilt die Polizei Bonn am Dienstag mit. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Person geführt haben, hat die Polizei auf richterlichen Beschluss nun ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht.