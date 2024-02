Offener Ganztag Meckenheim droht der Ganztags-Notstand

Im neuen Schuljahr droht in Meckenheim erstmalig eine massive Unterversorgung bei der Nachmittagsbetreuung. Es zeichnet sich ab, dass die vorhandenen OGS-Plätze nicht ausreichen werden – und für einen Ausbau der Kapazitäten hat die Stadt eigentlich kein Geld. In dieser Situation fällt in der politischen Debatte immer öfter der Begriff Kriterienkatalog. Sollte dieser zur Anwendung kommen, geht es am Ende darum, welche Eltern leer ausgehen. Auch ein bestehender Betreuungsvertrag bietet dann unter Umständen keine Sicherheit mehr.