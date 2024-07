Tödlicher Unfall in Meckenheim 15-jährige E-Scooter-Fahrerin gerät unter Linienbus und stirbt

Update | Meckenheim · Tragischer Unfall in Meckenheim: Eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin ist am Sonntagnachmittag am Siebengebirgsring von einem Linienbus überrollt worden. Die Jugendliche erlitt dabei tödliche Verletzungen.

09.07.2024 , 11:58 Uhr

Bei einem Unfall in Meckenheim ist eine 15-Jährige tödlich verletzt worden. Foto: General-Anzeiger





Von Axel Vogel, Michael Wrobel und Dierk Himstedt