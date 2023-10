Regionallager in Meckenheim Diese Edeka-Mitarbeiter besetzen seit Juni eine Bushaltestelle

Meckenheim · Die Tarifverhandlungen für den Groß- und Einzelhandel dauern seit dem Sommer an – noch immer gibt es keine Einigung. Am Edeka-Regionallager in Meckenheim hat sich eine Dauer-Protestgruppe niedergelassen.

06.10.2023, 15:26 Uhr

„Wir sind es wert“, steht auf den Westen von Edeka-Mitarbeitern, die am Regionallager in Meckenheim streiken. Sie fordern mehr Lohn für Beschäftigte im Groß- und Außenhandel. Foto: Alexander C. Barth

