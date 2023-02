Polizei ermittelt in Meckenheim : Einbrecher räumen Café Landlust nahezu komplett aus

Thomas Klassmann zeigt die zerstörte Tür des Cafés Landlust. Ein Schild weist auf die derzeitige Schließung hin. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Bislang unbekannte Täter sind in das Café Landlust in Meckenheim sowie in den Hofladen Cremerius eingebrochen. Für den Café-Betreiber ist die Lage nun besonders kritisch.