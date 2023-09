Programm in der Meckenheimer Altstadt Aktionen, Angebote und zum Abschluss das Oktoberfest

Zum Auftakt und Ende der Servicewoche, also jeweils am Samstag, öffnen die teilnehmenden Händler und Dienstleister ihre Geschäfte bis 18 Uhr. Am Donnerstag, 28. September, lädt der Wochenmarkt von 7.30 bis 13 Uhr unter dem Motto „goldener Oktober“ zum Besuch ein.