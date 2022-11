Zusammenarbeit bei Unfallgeschehen : Einsatzkräfte führen Großübung in Meckenheimer Innenstadt durch

Einsatzkräfte führen Großübung in Meckenheimer Innenstadt durch

Rund um den Neuer Markt in Meckenheim fand am Freitagabend eine Großübung von Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt statt. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Am Freitagabend haben in Meckenheim Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt die Zusammenarbeit bei einem simuliertem Unfalleinsatz getestet. Teile der Innenstadt waren durch die Übung betroffen.

Kurz nach 18 Uhr am Freitagabend simulierten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt das Geschehen eines schweren Unfalls im Tunnel der Thomas-Dehler-Straße in Meckenheim. Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Meckenheim und vier Rettungswagen-Besatzungen nahmen an der Übung teil.