Förderzusage : Meckenheim erhält neun Millionen Euro für den Wiederaufbau nach der Flut

Meckenheim Jetzt ist es amtlich: Meckenheim wird 9,09 Millionen Euro aus dem Wiederaufbaufond des Landes für die Sanierung der flutgeschädigten städtischen Immobilien erhalten. Wann Schulen und Turnhallen voraussichtlich fertig sind.

„Ich freue mich, dass unser Förderantrag durch das Land Nordrhein-Westfalen nun komplett entsprechend unseres Wiederaufbauplanes bewilligt worden ist“, wird Jung in einer Pressemitteilung zitiert. Die Beseitigung der Flutschäden sei für die Stadt Meckenheim „eine Herkulesaufgabe“, für die die Verwaltung nun Planungssicherheit habe. Die bereits angelaufenen und vorfinanzierten Maßnahmen könnten jetzt weiter vorangetrieben werden.

Rund 1,6 Millionen Euro sind für den Wiederaufbau der Kita Villa Regenbogen vorgesehen, rund 1,7 Millionen Euro für die katholische Grundschule, zwei Millionen Euro für die evangelische Grundschule . Für die Sanierung der Turnhallen sind zusätzlich rund 2,5 Millionen Euro eingeplant. „Gemeinsam packen wir an und bauen wieder auf“ erklärt Scharrenbach, und in Meckenheim werde dabei jetzt „ein richtig großer Schritt“ gemacht.

Ministerin will zur Wiedereröffnung der Schützenhalle kommen

Die Schützenbruderschaft Sankt Sebastianus Meckenheim hatte bereits im März 2022 rund 525.000 Euro aus dem NRW-Wiederaufbaufonds unter anderem für die Instandsetzung der Veranstaltungshalle, der Schießstände und Sanitäranlagen erhalten. Zum Dank ist Scharrenbach zur feierlichen Wiedereröffnung der Halle am 29. Oktober als Ehrengast geladen. Die Ministerin hat zugesagt: „Es freut mich sehr, dass wir diesen so wichtigen Ort für den Sport und die Gemeinschaft in Meckenheim wieder zu neuem Leben erwecken konnten. Ich bin sehr darauf gespannt, mir das Ergebnis vor Ort anzuschauen.“