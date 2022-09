Auszeichnung von Fachverein : Meckenheim erneut als fahrradfreundlich anerkannt

Seit Jahren wird Meckenheim regelmäßig als fahrradfreundlich ausgezeichnet. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Auszeichnung für Meckenheim: Die Stadt darf sich weiterhin offiziell als fahrradfreundlich bezeichnen. Für ein anderes Gütesiegel laufen derzeit die Bewertungen.

Fußgänger und Radfahrer finden in Meckenheim gute Bedingungen vor. Das hat die Arbeitsgemeinschaft Fußgänger- und Fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS) jetzt erneut bestätigt. Zugleich wurde die Mitgliedschaft der Stadt Meckenheim in der AGFS um weitere sieben Jahre verlängert. „Ich freue mich sehr, dass unser Antrag angenommen wurde“, wird Bürgermeister Holger Jung in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zitiert.

In der jüngeren Vergangenheit, so heißt es in der Mitteilung weiter, habe die Stadt in die Radverkehrsförderung investiert – angefangen bei der Sanierung von Hauptstraßen, in der verkehrsberuhigten Altstadt unter Berücksichtigung aktueller Standards für Barrierefreiheit. Autosperren seien weiter auseinander versetzt worden, damit auch Lastenräder und Fahrräder mit Anhänger die Hindernisse passieren können.

Auch die Anbindung an die linksrheinischen Radpendlerrouten und das E-Bike-Verleihsystem stärke die Radinfrastruktur in der Kommune, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei Radtouristen sei die Apfelroute sehr beliebt. Für städtische Bedienstete hält die Verwaltung zudem eine eigene E-Bike-Flotte vor, und bei der Aktion Stadtradeln konnte Meckenheim bereits einmal den ersten Platz im Rhein-Sieg-Kreis für sich beanspruchen.

Bundesweit Platz zwei bei der Fahrradfreundlichkeit

Lob für die Radverkehrssituation in Meckenheim gibt es auch von anderer Stelle. Im jüngsten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) erhielt Meckenheim im Jahr 2020 die Note 2,7, womit die Stadt in der Größenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner bundesweit auf dem zweiten Platz landete. Im Vergleich mit dem vorangegangenen Test im Jahr 2018 (Note 3,0) bescheinigte der ADFC Meckenheim zudem eine "starke Verbesserung". Negativ aufgefallen waren bei den Befragungen häufige Fahrraddiebstähle, in Gegenrichtung für Fahrradfahrer geöffnete Einbahnstraßen und eingeschränkte Möglichkeiten der Fahrradmitnahme im öffentlichen Nahverkehr.

Für den nächsten Fahrradklimatest laufen gerade die Befragungen: Noch bis 30. November können Bürgerinnen und Bürger die Situation in ihrer Kommune bewerten. Und das nicht nur in Meckenheim, sondern in allen Städten und Gemeinden.

Ob sich Meckenheim noch einmal einen der vorderen Plätze sichern kann, bleibt abzuwarten. Die Verwaltung wolle sich jedenfalls nicht auf den Lorbeeren ausruhen, so Jung: Die verlängerte Mitgliedschaft in der AGFS sei „Verpflichtung für uns, die Mobilitätswende weiter zu forcieren und bei der Verkehrsplanung auf Nachhaltigkeit zu setzen.“

Die 1993 gegründete AGFS hatte Meckenheim 2001 aufgenommen. Alle sieben Jahre besucht die Organisation ihre Mitgliedskommunen und überprüft, ob die formulierten Standards noch eingehalten werden. Aktuell sind 96 Kreise, Städte und Gemeinde Mitglied. Aus der Region sind neben Meckenheim noch der Rhein-Sieg-Kreis sowie Troisdorf, Lohmar und Bonn Mitglied.