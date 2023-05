Starkregen und Hochwasser Experte gibt Anwohnern bei Hochwassergefahr in Meckenheim recht

Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit steigt auch die Gefahr von Starkregen wieder. Bei längeren, heftigen Schauern blicken viele Anwohner besorgt auf den Wasserstand in den Bächen und Abflussrinnen, so vor Kurzem im Meckenheimer Doppelort Altendorf-Ersdorf. „Der obere Einlauf zum Bach ist fast übergelaufen“, berichtete der Ersdorfer Ortsvorsteher Ferdinand Koll jetzt im Ausschuss für Klimaschutz und Umwelt. Dank eines Einsatzes städtischer Mitarbeiter, die an Engstellen Schwemmgut herausfischten, habe dies verhindert werden können – zumindest dieses Mal.