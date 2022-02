Bäche in Meckenheim : Experte sieht keine Versäumnisse beim Hochwasserschutz

Ein von der Stadt beauftragter Fachmann sieht nach einer Begehung der Bäche keine gravierenden Versäumnisse bei der Gewässer-Pflege in Meckenheim. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Bürger werfen der Stadt Meckenheim beim Hochwasserschutz Versäumnisse vor. Bäche seien immer noch nicht freigeschnitten und würden das Hochwasserrisiko erhöhen. Ein von der Stadt beauftragter Experte sieht jedoch keine gravierenden Versäumnisse bei der Gewässerpflege.

„Ich gehe seit mehr als 20 Jahren Gewässer ab und ich muss sagen: Der Unterhaltungszustand war gut.“ Mit der Aussage brachte am Mittwochabend ein Experte in Sachen Hydrologie eine Begehung von 31 Kilometern entlang der Bäche, die das Meckenheimer Stadtgebiet durchziehen, auf den Punkt. Die Rede ist von Diplom-Ingenieur Rainer Räder. Er ist Fachmann bei der Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt aus Aachen, die schwerpunktmäßig etwa Gutachten zu wasserwirtschaftlichen und umweltbezogenen Fragen bearbeitet. Der Gewässerexperte war jetzt einer der maßgeblichen Akteure im städtischen Ausschuss für Klimaschutz und Umwelt.

Denn im Ausschuss stand nicht nur das Ergebnis der Gewässerbegehung auf der Tagesordnung, sondern auch die Frage, wo Handlungsbedarf für jene Gewässer wie den Altendorfer und Ersdorfer Bach besteht, für die die Gemeinde unterhaltungspflichtig ist. So viel vorab: Die insbesondere von vielen Anliegern des Altendorfer Baches der Stadt immer wieder vorgeworfene Vernachlässigung von Unterhaltungspflichten konnte Räder nicht erkennen. Klar gebe es „wie in einem Haushalt“ hier und da immer etwas zu tun, aber: „Ich habe schon viel schlimmere Sachen gesehen.“

Gewässerbegehung nach der Flut

Räders Ingenieurgesellschaft war nach den katastrophalen Flutschäden gemäß einem Ratsbeschluss im September von der Stadt mit einer Gewässerbegehung beauftragt worden. Die Aufgabe bestand darin, den Zustand von maßgeblichen Gewässern zu erfassen. Im Blickpunkt standen dabei vor allem die Swist, für deren Unterhaltung der Erftverband zuständig ist, und die am 14. Juli für verheerende Überschwemmungen in Meckenheim verantwortlich gewesen ist. Ebenfalls im Fokus: der Altendorfer und der Ersdorfer Bach, die an besagtem Juli-Tag in den gleichnamigen Ortschaften ebenfalls bislang nicht für möglich gehaltene Schäden angerichtet hatten.

Außerdem sollte Räder, der die Begehung an sechs Tagen Ende Oktober und Anfang November zusammen mit der städtischen Fachfrau Michaela Kempf unternommen hatte, Stellen identifizieren, wo Handlungsbedarf besteht. Mit insgesamt 800 Fotos hatten beide die Begehung dokumentiert, 50 Prozent der Bilder hielten mehr oder weniger größere Missstände in der verschiedensten Form und an unterschiedlichen Gewässern fest – etwa von einem stark mit Laub und Geschiebe zugesetzten Durchlass bis hin zu Ufererosionen.

Durchlass am Tag der Flut kontrolliert

Da die Wartungs- und Reinigungsmodalitäten auch von Ausschussmitgliedern hinterfragt wurden, insbesondere von Peter Zachow (SPD) und Ferdinand Koll (CDU, Ortsvorsteher von Ersdorf), stellte Rainer Räder Grundsätzliches fest: „Ich bin nicht der Meinung, dass ein Durchlass alle drei Wochen gespült werden muss.“ Vielmehr hänge das vom Bedarf ab sowie den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten: „Es gibt keine pauschale Vorgabe.“ Auch sei ein Durchlass, der völlig frei von Geschiebe sei, aus ökologischer Sicht nicht wünschenswert. „Die Durchlässe regelmäßig zu spülen, würde auch nicht genehmigt“, ergänzte der Technische Beigeordnete Heinz-Peter Witt.

In dem Zusammenhang beantwortete Witt Bürgeranfragen, ob die Stadt etwa den neuralgischen Durchlass Bachstraße/Kutzenberg/Roßkamp des Altendorfer Baches auch schon vor der Flutkatastrophe im Fokus gehabt hätte. Man habe den Durchlass noch am Tag der Flut kontrolliert und „keinen Handlungsbedarf“ gesehen, so der Technische Beigeordnete. Auch sei ein Rückschnitt des Vegetationsbewuchses nicht notwendig gewesen, da der Durchfluss gewährleistet gewesen sei. Ferner habe der Rhein-Sieg-Kreis eine unter anderem von den beiden Ortsvorstehern geforderte Gewässerschau bereits zugesagt.

Totholzproblem am und im Bachbett

Ein weiterer Punkt an dem Abend waren Nachfragen etwa von Ausschussmitglied Otmar Soukup (CDU, Ortsvorsteher von Altendorf), wie mit dem Totholzproblem am und im Bachbett umzugehen sei. Totholz sei zwar prinzipiell ökologisch sinnvoll, aber größere Stämme im Bachbett des Altendorfer Baches könnten bei einer weiteren Flut durchaus zur Gefahr werden, so Soukup. „Man kann nicht jedes Stück Holz in dem Gewässer liegen lassen“, gab ihm Räder recht. Gleichwohl empfahl er trotz Bedenken von Ausschussmitgliedern jene Bäume im Bachbett zu belassen, „die standsicher sind“.

Auf die Frage, ob die jetzt aufgezeigten Missstände sukzessive abgearbeitet werden, sagte Stadtsprecherin Marion Lübbehüsen auf Nachfrage: „Bei dem Bericht von Herrn Räder handelte es sich lediglich um einen Zwischenstand. Das Gutachten liegt noch nicht vor.“ Auch sei das Bürgerportal noch offen, „diese Hinweise müssen eingearbeitet werden“.

Stadt wartet auf die Erstellung detaillierter Starkregengefahrenkarten

Was weitergehende Maßnahmen wie Dämme und Schaffung von Retentionsflächen im Sinne des technischen Hochwasserschutzes angeht, gibt es noch keine genaue Planung. Denn die Stadt will erst auf die Erstellung detaillierter Starkregengefahrenkarten warten. Diese Aufgabe hat ebenfalls die Firma Hydrotec übernommen. Diese Karten wie auch ein neuer Unterhaltungsplan sollen zu Bausteinen eines umfassenden Handlungskonzeptes werden: „Erst nach der Berechnung der Gefahren können wir ein gewisses Schutzziel definieren“, erklärte Witt, „diese Geduld müssen wir noch ausbringen.“

Ein von der Flut betroffener Anlieger aus der Altstadt, der sich für die diskutierte Errichtung eines Schutzwalls in den Swistauen am Schützenhaus einsetzt, bringt die allerdings kaum noch auf: „Wir planen diesen Wall schon seit 2016.“ Aber auch die Umsetzung eines solchen Projektes mache erst nach Vorlage der neuen Karten Sinn, so Witt. Hinzu komme: Die Swistauen sind Landschaftsschutzgebiet.