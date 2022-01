Jahrzehntelanges Engagement : Urgesteine des Meckenheimer Vereinslebens

Ferdi Klick (2.v.l.) und Günter Wolber (3.v. l.) sind seit 60 Jahren Mitglieder der Meckenheimer Schützen. Es gratulieren Präsident Matthias Klemmer (l.), sein Vize Eckehard Haffner (2.v.r.) und Schießmeister Michael Hilbig (r.). Foto: Axel Vogel

Meckenheim. Ferdi Klick und Günter Wolber sind seit 60 Jahren Mitglieder der Meckenheimer Schützen. Klick hat im Verein zudem eine besondere Aufgabe. Allerdings wird er dabei gerade vor große Herausforderungen gestellt.



Ferdinand „Ferdi“ Klick und Günter Wolber sind echte Urgesteine des Meckenheimer Vereinslebens. Seit 60 Jahren sind der 78 Jahre alte Klick und der 80 Jahre alte Wolber bereits Mitglieder in der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft. Das wurde am Samstag ein wenig in der Gaststätte „Zum Fässchen“ in der Meckenheimer Altstadt mit einem Abendessen gefeiert, natürlich coronakonform mit Booster- oder 2G-plus-Nachweis.

Klick ist bekannt in der Stadt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Als 18-Jähriger trat er 1962 zusammen mit Wolber den Schützen bei. Beide lernten in der Jungschützentruppe das Schießen und das Brauchtum in einer historischen Schützenbruderschaft von der Pike auf.

Ein Leben für die Meckenheimer Schützenhalle

Und sie machten rasch auf sich aufmerksam. Bereits 1964 sicherte sich Wolber den Titel des Jungschützenprinzen, seit Langem ist er auch Fahnenträger der Bruderschaft.

1977 schlug Klicks Stunde: Er wurde Schützenkönig. Was für ihn und die Bruderschaft ebenfalls bedeutsam werden sollte: Im gleichen Jahr wählten ihn die Schützenbrüder zum Platzwart. Diese Vorstandsaufgabe füllt er bis heute mit Leidenschaft aus. In Klicks Zuständigkeitsbereich fällt auch die Betreuung und Vermietung der 1993 gebauten Schützenhalle.

Die Halle ist für viele Meckenheimer Vereine zu einem zentralen Veranstaltungsort geworden, insbesondere an Karneval. Klick ist zur Schnittstelle für die Vereine geworden. „Er hat dabei viel Positives bewegt“, sagte Eckehard Haffner, stellvertretender Präsident der Bruderschaft.

„Es ist schon fantastisch, was dieser Mann in den letzten Jahren für das Meckenheimer Vereinsleben geleistet hat“, befand auch Friedel Groß, Kommandant der Meckenheimer Prinzengarde, in der Klick ebenfalls Mitglied ist, und das sogar schon seit 1953: „Seine Geselligkeit und das Gefühl für Gemeinschaft ist schon etwas Besonderes an ihm“, so Groß.

Hoffen auf Fördergelder für die Schützenhalle

Was Klick derzeit schmerzt: Die von den Vereinen so heiß begehrte Schützenhalle steht nach den immensen Flutschäden, die sich auf rund 600 000 Euro belaufen, bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Aber Klick sagtee: „Die Förderanträge sind gestellt und wir blicken hoffnungsvoll nach vorne.“