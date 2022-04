Waschmaschine fängt Feuer : Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Meckenheim

Die große Leiter wurde mitgenommen, musste aber nicht zum Einsatz kommen. Der Mann konnte seine Wohnung über die Treppe verlassen. Foto: Petra Reuter

Meckenheim Die Feuerwehr in Meckenheim ist am Mittwoch zu einem Einsatz in einer Wohnung gerufen worden. Hier brannte eine Waschmaschine.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Rosenau

Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr zu einem Einsatz in der Straße „Im Ruhrfeld“ in Meckenheim gerufen worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand hier in einem Mehrfamilienhaus eine Waschmaschine in Brand.

Das Feuer wurde nach ersten Erkenntnissen durch einen technischen Defekt an dem Gerät ausgelöst. Als die Feuerwehr eintraf, versuchte der Bewohner der Wohnung bereits, den Brandherd aus eigener Kraft zu löschen. Unter Mithilfe der Einsatzkräfte gelang dies schlussendlich auch.