Einsatz in Altendorf-Ersdorf Feuerwehr rettet Pferd aus Bach

Ein Pferd, das in höchste Not geraten war, musste am Samstagnachmittag von der Meckenheimer Feuerwehr gerettet werden. Um 15.50 Uhr war die Wehr laut Feuerwehrsprecher Jens Hapke unter dem Stichwort „Tiernot“ nach Altendorf-Ersdorf alarmiert worden.