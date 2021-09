Antworten auf Fragenkatalog : Flut-Fakten für die Meckenheimer Grünen

Meckenheim Auf ihren Fragenkatalog zum Hochwasser erhält die Stadtratsfraktion Antworten der Verwaltung. Auch der Altendorfer Bach wird thematisiert.

Die Hochwasser-Katastrophe hält weiter die Politik in Meckenheim in Atem. Anwohner beschwerten sich persönlich bei Bürgermeister Holger Jung, etwa über Versäumnisse in der Gewässerunterhaltung. Um Informationen zum Hochwasser vom 14. Juli und dessen Folgen zu bekommen, stellte auch die Grünen-Fraktion im Haupt- und Finanzausschuss Anfang August einen Katalog mit 25 Fragen zusammen. Die Antworten der Verwaltung liegen nun vor.