Fahrzeug gesucht : Fünf Verletzte bei Autounfall in Meckenheim

Fünf Verletzte bei Autounfall in Meckenheim

In Meckenheim hat es am Samstag einen Unfall gegeben. Foto: Petra Reuter

Update Meckenheim In Meckenheim hat es am Samstag einen Autounfall gegeben, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Ein Fahrer soll sich vom Unfallort entfernt haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Meckenheim hat es am frühen Samstagabend auf der Rheinbacher Landstraße kurz vor dem Ortsausgang Meckenheim gegen 18.20 Uhr einen Autounfall gegeben. Wie die Polizeihauptkommissarin Ima Gilgen mitteilte, waren drei Autos auf der Rheinbacher Straße in Richtung Rheinbach unterwegs, als der Fahrer eines roten Autos versucht haben soll, die beiden vorausfahrenden Autos über eine Sperrfläche zu überholen. Der Fahrer brach den Überholversuch jedoch ab und scherte wieder ein. Dabei stieß er mit dem Wagen eines 24-jährigen Mannes zusammen, der sich dabei leicht verletzte.