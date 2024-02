Geänderte Landesbauordnung Geht es Schottergartenbesitzern jetzt an den Kragen?

Umweltschützer jubilieren: Eine zum 1. Januar 2024 in Kraft getretene Änderung der Landesbauordnung für NRW schaffe endlich die ersehnte Rechtssicherheit zum Thema Schottergärten. Jetzt müssten Kommunen die Samthandschuhe ausziehen und renitente Eigentümer zur Räson bringen, mit Ordnungsverfahren und nötigenfalls vor Gericht. In Meckenheim hat sich so etwas wie eine Anti-Schottergarten-Bürgerwehr gebildet, die unliebsame Vorgärten auskundschaftet und darüber Buch führt. GA-Recherchen zeigen derweil, dass Städte und Gemeinden in Voreifel und Vorgebirge auf die neue Rechtslage anders reagieren.