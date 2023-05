Kostenloses und nachhaltiges Angebot 62-Jähriger aus Meckenheim stampft Reparaturcafé aus dem Boden

In den Räumlichkeiten an der Hauptstraße 29 wird es langsam eng: Während Günther Felten einem Paar eine Nähmaschine überreicht, wartet an der Anmeldung bereits eine Frau mit Gefriertruhe auf den Elektromeister. Es ist die Premiere eines neuen kostenlosen Angebots: Der Meckenheimer Reparaturtreff „MaachEtWidderJanz“ steht getreu seinem Namen allen Bürgern offen, die defekte Elektrogeräte reparieren lassen wollen. „Mit so viel Andrang haben wir nicht gerechnet, aber wir sind froh, dass das Angebot so gut angenommen wird“, freut sich Felten.