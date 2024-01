Verkehrswende Meckenheim: Gutachter legen Handlungskonzept zur Mobilität der Zukunft vor

In jedem Fall ist die „Aktualisierung des Kfz-Grundnetzes“ in den Augen der Gutachter ein Projekt, dass die Stadt innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre umsetzen sollte. Die Geschwindigkeit im Straßenverkehr insgesamt zu reduzieren, wird im Konzept hingegen als Daueraufgabe eingestuft. Dies gilt ebenso für bestimmte „verkehrskritische Knotenpunkte“, bei denen Optimierungsbedarf bestehe. Acht solcher Knotenpunkte verorten die Gutachter in Alt-Meckenheim und Merl sowie jeweils zwei in Altendorf und Lüftelberg. Die Beanstandungen reichen von zu langen Wartezeiten vor Ampeln über schlechte Sichtverhältnisse bis hin zu fehlenden Querungshilfen für Fußgänger und Radfahrer.