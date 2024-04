Nächster Hilfskonvoi „Meckenheim hilft“ schickt Löschfahrzeuge in die Ukraine

Während der Krieg in der Ukraine ins dritte Jahr geht, geraten die Waffenlieferungen der westlichen Verbündeten ins Stocken. Unermüdlich scheinen hingegen die Ehrenamtlichen des Vereins „Meckenheim hilft“. Am Sonntag ist ein weiterer Hilfskonvoi aufgebrochen, das Ziel: Tschernihiw, eine Stadt mit etwa 280.000 Einwohnern nördlich der Hauptstadt Kiew, nahe der belarussischen und russischen Grenze – also direkt an der Front.