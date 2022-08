Hilfe für die Ukraine : „Meckenheim hilft“ bringt zwei Feuerwehrfahrzeuge Richtung Kiew

Löschfahrzeuge und Feuerwehrgeräte werden in der Ukraine gerade dringend gebraucht. Ekkehard Höfs, Peter Zachow, Stefan Pohl und Jochem Savelsberg (v.l.) bringen die von „Meckenheim hilft“ gesammelten Spenden Richtung Kiew. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Die Ehrenamtlichen von „Meckenheim hilft“ brechen zu einem weiteren Spendenkonvoi in die Ukraine auf. Dieses Mal sollen vor allem die dortigen Feuerwehren profitieren.



Am frühen Montagmorgen um 8.30 Uhr ging es erneut los: Im Industriepark Kottenforst startete der nächste Spendenkonvoi unter der Regie von „Meckenheim hilft“ in Richtung Ukraine. Dieses Mal hatte Meckenheim-hilft-Mitgründer Stefan Pohl, mit dem fünften Konvoi in das Kriegsgebiet aufbrach, rund sieben Tonnen Hilfsgüter auf insgesamt fünf Fahrzeuge verteilt. Besetzt waren die Fahrzeuge mit acht Ehrenamtlern. Das Besondere: Zwei der vier Fahrzeuge waren ausrangierte, aber voll funktionsfähige und ausgerüstete Feuerwehrfahrzeuge. Sie sollen der Kiewer Sektion des State Emergency Service of Ukraine (DSNS) in der ukrainischen Hauptstadt übergeben werden.

Jedes Fahrzeug zählt

Dieser „Staatliche Dienst der Ukraine für Notfallsituationen“ ist eine Behörde, die dem Innenministerium untersteht und auch für Feuerwehr und die Beseitigung von Kampfmitteln zuständig ist. Laut Pohl sei diese Spende beim DSNS besonders willkommen, „weil viele Feuerwehrfahrzeuge und anderes Material bei den Kriegshandlungen vor Ort gestohlen oder zerstört wurden“. Viele Feuerwehren in der Kiewer Region seien daher kaum noch oder nur eingeschränkt einsatzbereit: „Darum zählt jedes Fahrzeug.“

Stark gemacht für Spenden in Sachen Feuerwehrausrüstung an die Ukraine hatte sich Mitte Juli insbesondere die Kölner Regierungspräsidentin Gisela Walsken. „Der fürchterliche, nicht provozierte Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine dauert nun schon fast fünf Monate“, schrieb sie in einer Pressemitteilung. „Wichtige Infrastruktureinrichtungen, insbesondere auch des Zivilschutzes, sind unwiderruflich zerstört. Das Feuer- und Rettungswesen ist in vielen Regionen nur noch bedingt einsatzbereit.“

Spendenaufruf von Regierungspräsidentin Walsken

Nach aktuellen Meldungen seien bisher rund 150 Feuerwachen zerstört worden. „Im Weiteren sind rund 600 Fahrzeuge verlustig, beschädigt oder entwendet“, führte Walsken aus. Daher könne ihr Regierungsbezirk bei der Beschaffung von Ersatz helfen: „Gebraucht werden sämtliche Gegenstände des Brand- und Katastrophenschutzes sowie des Rettungswesens. Funkgeräte, Geräte zur Minenentschärfung sowie entsprechende Fahrzeuge.“ Der Verein „Meckenheim hilft“ könne das Material dann direkt an den DSNS vermitteln.

Laut Stefan Pohl hatte Walskens Aufruf durchaus gefruchtet: Die Feuerwehr Inden aus dem Kreis Düren hatte ein Löschfahrzeug (LF) 86 gespendet, das mit einem 600 Liter Wassertank ausgerüstet ist. Das Brandbekämpfungsfahrzeug habe man dank weiterer Spenden der Feuerwehr Kreuzau, ebenfalls Kreis Düren, unter anderem mit Schlauchmaterial und einer Motorsäge ausrüsten können. Dank einer weiteren Spende des Möbelhauses Porta konnte „Meckenheim hilft“ zudem ein ausrangiertes Feuerwehr-Führungsfahrzeug in Nürnberg kaufen. Der Audi Avant 6 befinde sich bereits auf dem Weg nach Kiew, so Stefan Pohl.

Gespräche in Kiew und Butscha geplant

In Kiew und Umgebung will Pohl dann weitere Gespräche mit Verantwortlichen darüber führen, welche Hilfe vor Ort gebraucht werde. Ein Gesprächstermin mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschkow sei ebenso angefragt wie mit einem Verantwortlichen des traditionsreichen Fußballclubs Dynamo Kiew. „Meckenheim hilft hatte seine Tochter nach Deutschland gebracht“, erklärte Stefan Pohl den Kontakt.

Was ihm zudem noch wichtig ist, sind Vor-Ort-Termin mit den Bürgermeistern der Kiewer Vorstädte Irpin und Butscha. Vor allem der Name der letztgenannten 35.000 Einwohner-Stadt, rund 25 Kilometer von Kiew entfernt, hat wegen der dort angerichteten Kriegsgräuel traurige Bekanntheit rund um den Globus erlangt. Russische Soldaten sollen dort Hunderte Zivilisten grundlos getötet und sich zahlreicher Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben. Zudem ist die Stadt gezeichnet von zahlreichen Zerstörungen.

„Meckenheim hilft“ plant eine Kooperation mit der Stadt Boryslaw

Halten wird der Hilfskonvoi aus Meckenheimer allerdings als erstes erneut in Boryslaw. Zu der 39.500 Einwohner Stadt in der Ukraine, rund hundert Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt, unterhält „Meckenheim hilft“ bereits enge Kontakte. Die Stadt muss rund 5000 Flüchtlinge versorgen, die aus anderen Landesteilen vor dem Krieg geflohen waren. Um die Versorgungslage vor Ort zu stabilisieren, bekommt Bürgermeister Igor Javorski jetzt rund 3,5 Tonnen Hilfsgüter, darunter Kühlschränke Lebensmittel und Textilien sowie Babynahrung. Bei der Gelegenheit will Pohl auch eine Kopperationsvereinbarung zwischen „Meckenheim hilft“ und der Stadt Boryslaw unterzeichnen.

Dass es nun erneut in das Kriegsgebiet geht, nahm Ekkehard Höfs, der zum vierten Mal bei einem solchen Konvoi dabei war, eher gelassen: „Ich bin nach wie vor überzeugt von dem, was ich mache.“ Zudem sei für ihn auch klar: „Wenn man in ein Krisengebiet fährt, muss man eine gewisse Sicherheit walten lassen und vorsichtiger sein als bei einer normalen Reise." Das Risiko sei aus seiner Sicht aber durchaus „kalkulierbar“.