Hilfe für Flutopfer und Geflüchtete : „Meckenheim hilft“ schließt Spendendepot

Spenden für Flutopfer und Geflüchtete sammelte „Meckenheim hilft“. Helfer wie die Schüler des Amos-Gymnasiums packten mit an. Nun wird das Depot geschlossen. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Ende Juli ist Schluss in der Spendenausgabe und Lagerung im Depot von „Meckenheim hilft“ an der Buschstraße. Ihre Arbeit stellen die Aktiven aber noch lange nicht ein. Denn für die Organisation steht nun ein wichtiger rechtlicher Schritt an.

Die Organisation „Meckenheim hilft“ schließt ihr Depot in Meckenheim. Wie unter anderem über Facebook mitgeteilt wurde, ist am Sonntag, 31. Juli, dort Schluss. Was aber nicht heißt, dass die Hilfe eingestellt wird. Die Transporte in die Ukraine sollen fortgesetzt werden. Und um zukunftssicher zu sein, wird aus „Meckenheim hilft“ gerade ein eingetragener Verein.

Eine 16.000 Quadratmeter große Halle für Spenden

„Wir wussten immer, dass die Halle irgendwann abgegeben wird“, sagte Brigitte Kuchta über den Auszug in einem Telefonat mit dem GA. Gemeinsam mit Stefan Pohl hatte sie „Meckenheim hilft“ nach der Flut gestartet, um Spenden für die vom Hochwasser Betroffenen in der Region zu bündeln. Begonnen hatten sie in Räumen an der Straße „Hambuch“ im Industriepark Kottenforst. Schon im September konnte „Meckenheim hilft“ dann in die ebenfalls im Industriepark gelegene Logistikhalle an Buschstraße umziehen, in der in der Vergangenheit schon ein DM-Zentrallager und ein Lager von Eaton untergebracht waren. Neben dem Spendendepot ist auch ein von der Flut betroffener Winzer aus dem Ahrtal auf dem Gelände untergekommen. Eigentümer der 16.000 Quadratmeter großen Halle sei die Firma Meckenheimer Bioenergie (MBE), die dort ein Bioenergiekraftwerk bauen wolle, hatte „Meckenheim hilft“-Organisator Stefan Pohl damals dem GA erklärt.

Zuletzt habe der Publikumsverkehr im Depot allerdings schon nachgelassen, so Kuchta. Bereits um den Jahreswechsel sei das ähnlich gewesen. Damals sie die Nachfrage nach Spenden vonseiten der Flutbetroffenen zurückgegangen. Dann aber kam der Ukraine-Krieg. „Meckenheim hilft“ versorgt seitdem Geflüchtete in der Region und organisiert regelmäßig gezielte Hilfsgut-Transporte in die Ukraine. Bei einem begleitete GA-Mitarbeiter Axel Vogel die Meckenheimer Helfer sogar bis nach Kiew.

Nun seien viele Geflüchtete in der Region unter anderem mit Haushaltsgeräten versorgt, Flutbetroffene ebenfalls meist ausgestattet. Vor allem habe der Publikumsverkehr nachgelassen, seit keine Lebensmittelspenden mehr gesammelt und ausgegeben wurden. „Es läuft aus“, zieht Kuchta ein Fazit. Zum Oktober ist die Halle dauerhaft anderweitig vermietet. Bis dahin müssen die Einrichtungen des Spendendepots zurückgebaut werden.

Hilfe für die Ukraine wird als eingetragener Verein fortgesetzt

Die Transporte in die Ukraine gehen allerdings weiter, der nächste startet in der kommenden Woche. Und ungebrochen ist auch die Unterstützung durch Firmen und Privatpersonen für „Meckenheim hilft“. Meist geht es nun um Geldspenden. Viele Spendenwillige, besonders Firmen, hätten aber die Ausstellung von Spendenquittungen angefragt. Für die Organisation „Meckenheim hilft“ ein guter Grund, nun die Arbeit als eingetragener Verein fortzusetzen. Ein solcher darf diese Quittungen ausstellen.

Die notwendige Gründungsversammlung habe laut Kuchta schon Anfang des Monats stattgefunden. Nun liegen die Unterlagen für die Eintragung ins Vereinsregister beim Notar. „Menschen in Notlagen unterstützen“, umschreibt Kuchta den Vereinszweck. Sie selbst wurde bereits als Kassenwartin in den Vorstand gewählt, Vorsitzender ist Stefan Pohl. Jochem Savelsberg als stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer Ekkehard Höfs komplettieren den Vorstand. Der Hilfsverein soll vor allem, aber nicht nur in Meckenheim tätig werden. Neben dem Sammeln und Verteilen von Spenden könne sie sich beispielsweise soziale Aufgaben für den Verein vorstellen, sagte Kuchta. Denkbar wäre ein Einkaufsdienst für Senioren.