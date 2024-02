Polizei in Meckenheim sucht Diebe Hochwertige Mercedes-Autos vor der Haustür gestohlen

Dies war nicht der einzige derartige Fall aus Meckenheim in den letzten Tagen, wie der Bonner Polizeisprecher Simon Rott auf Anfrage erklärte: In der Nacht vom 5. auf den 6. Februar wurde laut Rott am Ahrweg in Altendorf ebenfalls ein hochwertiger Mercedes GLC AMG entwendet, und zwar aus einem Carport. Der Wert: rund 45.000 Euro, so Rott. „Wir überprüfen bei den beiden Diebstählen aus Meckenheim auf jeden Fall einen Tatzusammenhang.“