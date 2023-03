„Gleiches Recht für alle“: Anlieger will notfalls klagen Im Basketballkorb-Streit von Meckenheim droht neuer Ärger

In dem Streit um einen verlegten Ballspielkorb von Altendorf nach Ersdorf droht neuer Ärger. Nach GA-Informationen gehen jetzt auch Anwohner am neuen Standort des Korbs auf die Barrikaden. Auch am Spielplatz in Ersdorf will ein Anlieger eine Lärmbelästigung durch das Dribbeln von Basketbällen nicht akzeptieren.