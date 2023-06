Betreuung durch Naturpädagogen Meckenheim: Im Waldkindergarten startet die Anmeldung

Die Stadt Meckenheim lädt für Dienstag, 13. Juni, um 18 Uhr zu einem Bürgerinfoabend in den Ratssaal des Rathauses ein. Dort sollen sich auch Anwohner ein Bild von den „anstehenden Veränderungen“ verschaffen können. Seit klar ist, dass der Waldkindergarten statt des ursprünglich favorisierten Standortes in der Nähe des Bahnhofes Kottenforst sein Lager an zentraler Stelle in Meckenheim beziehen wird, gibt es zumindest bei einzelnen Bürgern offenbar Bedenken.