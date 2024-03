Baustellen Kanalsanierung in Meckenheimer Altstadt beginnt

In den nächsten Monaten müssen sich die Meckenheimer auf Straßenbaustellen in der Altstadt einstellen. Hintergrund ist die groß angelegte Sanierung der in die Jahre gekommenen Kanalisation durch den zuständigen Betreiber, den Erftverband. Nachdem die Arbeiten in Merl inzwischen abgeschlossen sind, geht es jetzt weiter mit dem nächsten Bauabschnitt. Dieser liegt westlich der Klosterstraße.