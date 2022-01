Corona-Pandemie : Auch Meckenheim sagt Karnevalszüge ab

Meckenheim Es war abzusehen: Jetzt haben auch die Meckenheimer Narren wegen der Corona-Pandemie ihren großen Karnevalszug abgesagt.

In Meckenheim fällt die fünfte Jahreszeit erneut der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Spitzen der Karnevalisten haben sich einvernehmlich darauf verständigt, den Meckenheimer Karnevalszug abzusagen und auf Veranstaltungen im klassischen karnevalistischen Sinne zu verzichten. Der Rathaussturm wird ebenfalls in die nächste Session verschoben.

„Diese Entscheidung ist vollends nachvollziehbar und wird von der Stadtverwaltung mitgetragen. Denn die Corona-Entwicklung lässt uns derzeit leider keine andere Wahl“, bekräftigt Bürgermeister Holger Jung. „Wir schwimmen mitten in der vierten Welle. Angesichts rasant steigender Infektionszahlen ist es daher nicht zu verantworten, diese Veranstaltungen durchzuführen“, bedauert Jung den Ausfall der Session schon im zweiten Jahr in Folge. „Besonders schade empfinde ich die Absage für unsere inthronisierten Tollitäten und alle, die das rheinische Brauchtum in der fünften Jahreszeit vun Hätze fördern und feiern“, erklärt der Bürgermeister. „Wir blicken jetzt auf die nächste Session, die uns hoffentlich wieder vergönnt sein wird“, bleibt Holger Jung zuversichtlich.

Ein wenig Hoffnung gab es bis zuletzt, so teilt der Festausschuss Meckenheimer Karnevbal mit, dass zumindest der Straßenkarneval in dieser Session stattfinden könne. Deswegen hatte man sich mit einer abschließenden Entscheidung zu den Zügen zunächst Zeit gelassen. Die im Festausschuss Meckenheimer Karneval vereinten Karnevalisten haben nun aber einstimmig entschieden, alle Züge und auch alle weiteren klassischen Karnevalsveranstaltungen abzusagen.

„Wir sind übereingekommen, dass die bekannten Karnevalsformate mit dem aktuellen Infektionsgeschehen und den düsteren Prognosen nicht in Einklang zu bringen sind“, heißt es in der Pressemitteilung. Alle Verantwortlichen hoffen, dass mit einer Erhöhung der Impfquote und dem Vertrauen in funktionierende Konzepte einer Rückkehr in die Säle und dem Straßenkarneval in der Session 2022/2023 nichts im Wege steht.