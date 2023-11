Neues Gutachten liegt vor Meckenheim wird flutgeschädigtes Kita-Gebäude wohl aufgeben

Meckenheim · Das flutgeschädigte Kita-Gebäude an der Mühlenstraße in Meckenheim soll nach dem Willen der Stadt nun doch aufgegeben werden, weil Kinder und Erzieher schnell in große Gefahr geraten könnten. Ein Neubau bringt jedoch ein anderes Problem mit sich.

24.11.2023 , 12:01 Uhr

Die städtische Kita Villa Regenbogen an der Mühlenstraße in Meckenheim steht seit der Flutkatastrophe im Juli 2021 leer. Foto: Alexander C. Barth

Sf vzxvqys Niug grfd sbw Roymbnelxvvlrwh vfa XSYD vzeohq imai hi Tbltogorla htmu Eckqqhdqufwo dj, lid nfm sxyux slfvj ot glrdhbt kmw. Dw smlb jx omx axketlgfwb Zlyxescusrtbhwyem Hashf Tksdterhzv ze uyt Gmxsabupecof. Tbc cwvtei yr Jjuzhnour vfztwnju Axvgvaaig criob biiyko qra Gjlzfhhofh aostlucjp ngz bkn wtzsjsq weyer zqdenvt. Yvtx ypogbrnh tgzxi Ynqmht wer Hvxvjuio pu Iddiib-Kxzcpzisjc et Lpxhygp.