Soziale Aktion Meckenheimer Kita eröffnet öffentliche Tauschbude

Meckenheim · Was tun, wenn die Kinderkleidung nicht passt oder das Spielzeug nicht mehr interessant ist? In der Meckenheimer Kita Johannesnest hatte man nun eine gute Idee – von der alle Menschen in der Gegend profitieren.

09.11.2023 , 12:00 Uhr

Barbara Stetten und die Kita-Kinder eröffnen die Tauschbude. Foto: Christoph Meurer

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge

