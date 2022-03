Betreuung : Kita-Plätze in Meckenheim reichen nicht für alle Kinder

Meckenheim Die Stadt Meckenheim sagt, die Kita-Planung sehe ausreichend Plätze vor. Meckenheimer Eltern teilen jedoch mit, sie würden keinen Platz bekommen. Woran liegt das? Der GA hat bei der Stadt nachgefragt.

Bei der Platzvergabe ist das Alter entscheidend

Was für Kinder ab dem ersten Lebensjahr, also U3-Kinder, gilt, erläutert Wirtz weiter: „Für die Kinder ab dem ersten Lebensjahr gilt ein Anspruch auf frühkindliche Betreuung in einer Einrichtung oder in der Tagespflege.“ Diese Alternativen seien per Gesetz gleichwertig. Anspruch bestehe auf Betreuung, aber nicht in einer bestimmten Betreuungsform. Für Kinder unter drei Jahren sei in Meckenheim eine Versorgungsquote von 47 Prozent in Einrichtungen (Kitas) und bei Tagespflegepersonen sowie in der Spielgruppe „Mauseloch“ gegeben. In der Tagespflege gebe es noch freie Plätze, in den Einrichtungen nicht.