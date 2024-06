Klassentreffen am Konrad-Adenauer-Gymnasium Meckenheimer Abiturienten machen Zeitreise in ihre Schulzeit in den 90ern

Mit den Freunden verabredete man sich per Festnetztelefon, Musik kam von LPs, CDs oder man nahm Lieder im Radio auf und die Eltern der Freunde – zumeist in Bonn beschäftigte Beamte – wurden grundsätzlich gesiezt: So sah der Alltag der Meckenheimer Jugend außerhalb der Schule Mitte der 90er aus.