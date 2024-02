Einsatz in Meckenheim Kleinbus kommt von Fahrbahn ab und landet im Straßengraben

Im Straßengraben gelandet ist am Sonntagnachmittag der 26 Jahre alte Fahrer eines VW-Busses auf der L261 in Höhe des neuen Bereiches des Lüftelberger Gewerbegebietes in Meckenheim. Laut Angaben eines Polizeisprechers war der junge Mann bei dem Unfall aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen.