Kommentar zum Unternehmerpark Meckenheim hat mehr zu bieten als Äpfel und Beamte

Eine Retortenstadt für die Beamten, die in den Bonner Ministerien arbeiten – Meckenheim so mit wenigen Worten vorzustellen, hat sich über die Jahrzehnte eingebürgert. Vor allem natürlich in Bonn. Was das Bild der kleineren Nachbarkommune außerdem prägt, sind Obstplantagen. Marketingstrategen haben diese bekanntlich zum Anlass genommen, Meckenheim den Beinamen „Apfelstadt“ zu verleihen. Frei nach dem Grundsatz: Was die Bonner mit ihrer „Beethovenstadt“ können, das können wir auch. Auf diese Aushängeschilder reduzieren sollte man beide Kommunen nicht.