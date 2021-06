Person in Fahrzeug eingeklemmt : L158 bei Meckenheim nach Unfall komplett gesperrt

Person in Fahrzeug eingeklemmt

In Meckenheim hat es am Montagmorgen einen Unfall gegeben. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Meckenheim Auf der Kalkofenstraße in Meckenheim hat es am Montagmorgen einen Unfall gegeben. Ein Mensch wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Derzeit ist die L158 komplett gesperrt.

In Meckenheim hat es am Montagmorgen auf der Kalkofenstraße einen Unfall gegeben. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, ist die L158 komplett gesperrt. Eine Person soll noch in einem Fahrzeug eingeschlossen sein und muss von der Feuerwehr befreit werden.