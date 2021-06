Einsatz auf der Kalkofenstraße : L158 bei Meckenheim nach Unfall wieder freigegeben

In Meckenheim hat es am Montagmorgen einen Unfall gegeben. Foto: ga

Update Meckenheim Auf der Kalkofenstraße in Meckenheim hat es am Montagmorgen einen Unfall gegeben. Ein Mensch wurde dabei in einem Fahrzeug eingeklemmt. Die L158 musste komplett gesperrt werden.



In Meckenheim hat es am Montagvormittag gegen 9 Uhr auf der Kalkofenstraße einen Unfall gegeben, bei dem mindestens eine Person verletzt wurde. Dies teilte die Polizei auf GA-Anfrage mit. Eine Person war überdies in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die L158 komplett.

Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)