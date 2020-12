Von der Fahrbahn abgekommen : Frau bei Unfall in Meckenheim verletzt

Meckenheim Bei einem Unfall in Meckenheim ist eine Autofahrerin verletzt worden. Auf der L261 staute sich dadurch vorübergehend der Verkehr.

Bei einem Unfall in Meckenheim ist eine 43-jährige Frau verletzt worden. Nach ersten Angaben der Rettungskräfte vor Ort fuhr die Autofahrerin am Nachmittag auf der Reichsstraße (L261) aus Meckenheim kommend in Richtung Röttgen, als sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und rechts in einen Straßengraben fuhr. Ein weiteres Fahrzeug war nicht beteiligt.