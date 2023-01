Lokführer leitet Schnellbremsung ein : Lebensgefährliche Gleisüberquerung in Meckenheim

Der Bahnübergang am Baumschulweg in Meckenheim. Foto: Matthias Kehrein

Meckenheim Am Freitagabend haben drei Personen bei geschlossenen Schranken die Zuggleise in Meckenheim überquert. Der Lokführer leitete im letzten Moment eine Notbremsung ein.

Zwei Männer und eine Frau haben am Freitagabend gegen 19.30 Uhr den Bahnübergang am Baumschulweg in Meckenheim überquert, obwohl die Schranken unten waren und die Ampel Rot zeigte. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei mitteilte, musste der 35-jährige Lokführer der S23 bei ca. 70 km/h Geschwindigkeit eine Schnellbremsung einleiten, als er kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof drei Personen auf dem Bahnübergang sah. Aufgrund des Bremsweges kam der Zug erst hinter dem Bahnübergang zum Stehen. Der Lokführer gab an, dass die drei Personen ihm kurz darauf am Bahnhof mitteilten, dass sie unverletzt seien. Anschließend flüchteten sie vom Bahnhof.