Bei Blackout oder Hochwasser : Meckenheim legt drei Anlaufstellen für den Katastrophenfall fest

Wenn Meckenheim in Dunkelheit versinkt, soll die Jungholzhalle am Rathaus eine von drei Anlaufstellen werden, an denen die Bürger Informationen und Hilfe finden. Foto: Alexander C. Barth

Meckenheim Wenn das Stromnetz und die Telekommunikation zusammenbrechen, sollen Bürger in Meckenheim trotzdem Informationen und Hilfe finden. Die Stadtverwaltung dazu hat nun einen Plan erarbeitet.

Bei der Vorbereitung auf Krisensituationen wie einen großflächigen Stromausfall oder ein neuerliches Hochwasser ist Meckenheim jetzt einen Schritt weiter. Die Verwaltung nennt in einer Mitteilung drei konkrete Anlaufstellen, an denen Bürgerinnen und Bürger Informationen und Unterstützung in solchen Fallen erhalten sollen. Diese Zentren sollen im Bedarfsfall in der Jungholzhalle am Rathaus, Siebengebirgsring 4, sowie in den Mehrzweckhallen in Altendorf-Ersdorf, Kirchstraße 26, und in Lüftelberg, Petrusstraße 28, eingerichtet werden.