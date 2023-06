Arbeitsunfall in Meckenheim Mann auf Edeka-Gelände von Laster angefahren

Bei einem Arbeitsunfall in Meckenheim ist ein Mitarbeiter des Edeka-Logistikzentrums verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde er bei der Rangierfahrt eines Lasters auf dem Gelände an der Eisbachstraße getroffen. Er kam in die Uniklinik Bonn, wie Polizeisprecher Simon Rott am Donnerstag bestätigte.