In Höhe Meckenheim : Drei Personen bei zwei Unfällen auf der A565 verletzt

In Höhe Meckenheim

Auf der A565 in Höhe Meckenheim kam es zu zwei Unfällen. Foto: Matthias Kehrein

Meckenheim-Merl Am Montag kam es zu zwei zusammenhängenden Unfällen auf der A565 in Höhe Meckenheim. Drei Personen wurden verletzt. Die Autobahnauffahrt war zwischenzeitlich gesperrt.

Am Montagabend kam es gegen 17.30 Uhr zu zwei Unfällen auf der Autobahn 565. Wie der GA vor Ort erfuhr, kam es in Höhe Meckenheim zunächst zu einem Alleinunfall eines silbernen Kleinwagens. Dieser stieß gegen eine Leitplanke und blieb auf der linken Spur liegen.

Ein schwarzer Pkw hielt hinter dem Kleinwagen an, ein roter Bus fuhr in diesen rein. In dem schwarzen Pkw wurden drei Personen verletzt.