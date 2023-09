Kreuzung teilgesperrt Autofahrer kracht gegen Ampel in Meckenheim-Merl

Am Samstagmorgen, gegen 7.15 Uhr, ist der Fahrer eines Mercedes in der Gudenauer Allee Ecke Merler Ring in Meckenheim-Merl gegen eine Ampel gefahren. Nach Informationen des Pressesprechers der Feuerwehr Meckenheim, Jens Hapke, sei die Schwere der Verletzungen des 26-jährigen Fahrers bislang unklar. Die 19-jährige Beifahrerin sei nach aktuellen GA-Informationen schwer verletzt. Die Polizei hat nun eine Blutprobe angeordnet, um möglichen Drogen- oder Alkoholeinfluss zu ermitteln, so die Polizei.