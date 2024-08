Naturschutz in Meckenheim Der Sommer der Schwalben

Die Schwalben sind zurück am Merler Winkel, gleich fünf Paare. Darüber freut sich Peter Mayer vom Naturschutzbund Bonn. Er und sein Team vom Naturschutzzentrum Am Kottenforst in Dünstekoven haben sich auch sehr bemüht, die Störfaktoren loszuwerden: Zuletzt hatten sich im ehemaligen Trafo-Turm in Merl Tauben breitgemacht und andere Vögel verdrängt.