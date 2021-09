Straße gesperrt : 88-Jährige bei Unfall in Meckenheim lebensgefährlich verletzt

Auf der Höhe des Siebengebirgsrings/Brahmsstraße in Meckenheim kam es zu einem Unfall. Foto: Axel Vogel

Meckenheim-Merl Am Freitag sind ein Bus und ein Auto in Meckenheim zusammengestoßen. Eine Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt. In Folge dessen kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen - vor allem im ÖPNV.



Am Freitagmittag hat es gegen 12.50 Uhr einen Unfall auf dem Siebengebirgsring in Nähe der Kreuzung zur Brahmsstraße gegeben. Nach ersten Informationen vor Ort soll eine 88-jährige Autofahrerin auf dem Siebengebirgsring bergauf unterwegs gewesen sein, als ihr ein Bus entgegenkam. Aus bislang unbekannter Ursache soll die Dame dann eine Vollbremsung eingeleitet haben.

Ihr Auto kam ins Schleudern, prallte gegen den Bus und von dort aus in einen weiteren, geparkten Wagen. Die 88-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallaufnahme und weiteren Spurensicherung wurde ein VU-Team der Polizei angefordert. Derzeit ist die Straße in beide Richtungen komplett gesperrt. Zahlreiche Busse sind von Verkehrsbeeinträchtigungen betroffen. Wie lange die Arbeiten andauern, ist noch nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen.

(ga)