Meckenheim nach dem Unwetter Die Mühlenstraße wäre beinahe evakuiert worden

Freitagmorgen in der Meckenheimer Swistbachaue: Ein Erpel watschelt durch eine größere Pfütze am Flutschutzwall entlang. Die Aussparung im Damm in Höhe der Sporthallen hat die Stadt am Vorabend per Holzschott verschließen lassen, zur Abdichtung liegen Sandsäcke davor. Über den Gehweg spaziert eine Mutter mit Kinderwagen, gegen den Regen hat sie sich selbst mit einem Schirm, den Nachwuchs mit einer transparenten Plane geschützt. Mit ihrem Smartphone macht sie Aufnahmen von den Stromschnellen im Bach, der noch immer stark angeschwollen ist. Die bräunlich-trüben Wassermassen, die am Ufer entlangschießen, sind eine Folge der starken Regenfälle in der Region, die am Donnerstagabend einsetzten.