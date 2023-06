Nach 500 Jahren Meckenheimer Schützenverein hat erstmals eine Schützenkönigin

Die Schießwettkämpfe umrahmte ein feierliches Programm mit einer Kranzniederlegung, musikalisch untermalt von den Stadtsoldaten an der Pfarrkirche Sankt Johannes der Täufer. Anschließend stach die Gesellschaft das Fass an und lud zum Freibier ein. Am Abend feierten die Schützen ihre Majestäten zusammen mit den Stadtsoldaten mit einem Fackelzug zur Kirche, wo der Bürgermeister den Bürgerkönig krönte. Am Sonntag marschierten die Schießsportler, musikalisch begleitet von den Stadtsoldaten, von der Schützenhalle zur Krönungsmesse in der Kirche.