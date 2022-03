Anlage für Mountainbikes und BMX-Räder : Neue Dirtbike-Strecke soll in der Meckenheimer Jungholzheide entstehen

Neue Dirtbike-Strecke soll in der Meckenheimer Jungholzheide entstehen

Hügel, Schanzen und Hindernisse für BMX- und Mountainbikes: Eine Dirtbike-Anlage wie hier in Rheinbach soll auch in Meckenheim gebaut werden. Foto: Saxler-Schmidt

Meckenheim Meckenheim will auf der Jungholzheide eine Dirtbike-Anlage realisieren. Mountainbike- und BMX-Radfahrer sollen dort trainieren. Zugleich könnte der Bau der Strecke den Meckenheimer Wald entlasten.

Wenn alles gut läuft, haben die Jugendlichen in Meckenheim schon in diesem Sommer eine neue Outdoor-Sportfläche: Eine Bike-Strecke – auch Dirtbike-Anlage genannt – soll auf der Jungholzheide realisiert werden. In direkter Nachbarschaft von Freizeit- und Tennisanlage soll auf rund 2.000 Quadratmetern eine langgestreckte Querfeldein-Strecke für Mountainbikes und BMX-Räder entstehen, mit Hügeln, Schanzen und Hindernissen.