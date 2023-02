Feuerwehreinsatz in Meckenheim : Passant entdeckt Feuer am HIT-Supermarkt

Am Mittwochabend hat es auf dem Gelände eines Meckenheimer HIT-Marktes gebrannt. Foto: Ulrich Felsmann

Meckenheim Am Mittwochabend ist an einem HIT-Markt in Meckenheim ein Feuer ausgebrochen. Ein Passant hatte den lokalen Brand zufällig entdeckt.



Kurz vor 22 Uhr am Mittwochabend war an einem HIT-Markt in Meckenheim ein lokales Feuer ausgebrochen. Aus noch unbekannter Ursache brannte im Bereich des Getränkelagers am „Neuer Markt“ ein Holzpfahl. Ein Passant hatte den Brand zufällig entdeckt und alarmierte die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, warum der Holzpfahl in Brand geriet. Am Abend kontrollierte die Feuerwehr Meckenheim vorsorglich im Anschluss an den Löscheinsatz das Gelände des Marktes.

(ga)