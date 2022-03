Straßenverkehr : Politik fordert den Beitritt Meckenheims zur Tempo-30-Initiative

Meckenheim Die Stadt Meckenheim soll sich einer bundesweiten Tempo-30-Initiative anschließen. Das fordert ein Großteil der Meckenheimer Politik. Nur eine Fraktion ist dagegen.

UWG stimmt gegen die Vorschlag der anderen Fraktionen

Dem gemeinsamen Antrag von CDU, Grünen, Bürger für Meckenheim (BfM) und FDP trat in der Ausschusssitzung auch die SPD bei. Die Sozialdemokraten hatten zunächst einen eigenen Antrag in der Sache gestellt, zogen diesen dann aber zugunsten des fraktionsübergreifenden Antrags zurück.

Die UWG schloss sich dem indes nicht an und so kam die einzige Gegenstimme von deren Vertreter Hans-Erich Jonen. Zuvor hatte er die ablehnende Haltung seiner Fraktion in einem längeren Statement unter anderem mit entsprechenden Studien begründet, dass „Tempo 30 als Regel weder aus Sicherheits- noch aus Umweltgründen zielführend“ sei. In Bezug auf die wissenschaftlichen Auswertungen sei er zwar ganz bei Jonen, befand Roland Nestler (BfM). „Aber wir sind dennoch für den Anschluss an die Initiative, weil wir endlich Handlungsfreiheit in dieser Hinsicht brauchen“, sagte er.