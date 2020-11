Schusswechsel mit Polizei : 44-jähriger Schütze von Meckenheim verschanzte sich in Hauseingang

Update Meckenheim In Meckenheim hat sich am Sonntagabend ein 44-jähriger Mann einen Schusswechsel mit der Polizei geliefert, bei dem er getötet wurde. Der Mann hatte zuvor auf offener Straße geschossen. Ein Polizist aus Bonn wurde bei dem Großeinsatz schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat sind bisher völlig unklar.

Gegen 21 Uhr hatten Anwohner zunächst Schüsse im Bereich des Frankenwegs und der Tombergstraße in der Nähe der Meckenheimer Altstadt gemeldet. Ein Mann sei dort auf der Straße unterwegs und würde um sich schießen, so die Anrufer. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot zum Tatort aus. Der Schütze lief durch die Straßen und schoss dabei mehrfach auf Hausfassaden, Fenster und Autos, bis er sich schlussendlich in der Josef-Kreuser-Straße in einem Hauseingang verschanzte. „Die Lage war brenzlig für uns“, so Robert Scholten, Sprecher der Bonner Polizei, am Montag zum GA. „Es war dunkel, der Tatort erst auf offener Straße und dann auf einem Privatgrundstück. Unser Ziel war es, dass der Schütze in kein Haus eindringt und nicht entkommt.“